جريشة حكمًا لمباراة المقاصة والحدود .. وجمال لدجلة وأف سي مصر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن جمال الغندور أسماء حكام مباراتي الغد ضمن الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز والتي جاءت على النحو التالي : النحو التالي : مباراة أف سى مصر مع دجلة : أحمد جمال حكم ساحة ويساعده الثنائي وائل شعبان وتامر سمير في وجود الحكم الرابع يحيى عبد الحميد . وتامر سمير في وجود الحكم الرابع يحيى عبد الحميد . مباراة المقاصة مع حرس الحدود : جهاد جريشة حكم ساحة ويساعده الثنائي عادل ماهر وأحمد الكيال في وجود الحكم الرابع سيد محمد أحمد .

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