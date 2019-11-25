ناشئات سلة الأهلي يواجهن سبورتنج بدوري المرتبط

يواجه فريق كرة السلة للناشئات( 18 سنة) بالنادي الأهلي، اليوم الاثنين فريق سبورتنج في إياب دور الثمانية لبطولة دوري المرتبط.

ومن المقرر أن تقام المباراة، في تمام الساعة الثانية ظهرا على صالة سبورتنج بالإسكندرية، ويسعى الأهلي لتحقيق فوز جديد فيها لمواصلة عروضه

الجيدة في البطولة والمنافسة على اللقب.

وكان فريق ناشئات الأهلي قد حقق الفوز على سبورتنج في مباراة الذهاب بنتيجة 76 – 42 .

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الفريق الأول لكرة السلة، سيدات، بالنادي الأهلي يواجه فريق سبورتنج اليوم،

في إياب دور الثمانية لدوري المرتبط .

وتقام المباراة في السادسة مساء، على صالة سبورتنج بالإسكندرية، وقد استعد لها فريق الأهلي جيدا من خلال التدريبات المكثفة التي اختتمها أمس على صالة الشهداء بالجزيرة.

وعقد الكابتن علي هاشم المدير الفني للفريق جلسات مع اللاعبات وطالبهم بالتركيز في المباراة وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية.