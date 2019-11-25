وفد رسمى من وزارة الرياضة فى استقبال أبطال الرماية بعد فوزهم ببطولة أفريقيا

استقبل الدكتور محمد الكردى مساعد الوزير للأداء الرياضى ونائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعبد الاول محمد معاون الوزير، بعثة منتخب مصر الوطنى للرماية قادمة من الجزائر وذلك بعد الإنجاز الكبير الذى حققته البعثة المصرية التى شاركت فى البطولة الافريقية للرماية والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020، التى

اقيمت خلال الفترة من 17 الى 25 نوفمبر الجارى.

وحصدت فيها مصر لقب البطولة برصيد 38 ميدالية متنوعة بواقع 19 ميدالية ذهبية ، 12 فضية ، 7 برونز . ونقل الكردى تهنئة الدكتور اشرف صبحى للبعثة المصرية مشيدا بالأداء المتميز

الذى حققه هؤلاء الابطال وبقدرة المنتخبات المصرية على الفوز بالبطولات المختلفة بنتائج متميزة وتأكيد جدارة وريادة مصر الرياضية

وكان منتخب مصر قد حقق فى منافسات الفردى 8 ذهبيات ، 8 فضيات ، و 7 برونز بينما حقق فى منافسات الفرق 11 ميدالية ذهبية ، و4 فضية ، وجاءت تونس فى المركز الثانى برصيد 8 ميداليات والسنغال فى المركز الثالث برصيد 4 ميداليات.