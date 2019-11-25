اليوم.. سلة الأهلي تواجه الجزيرة بدوري مرتبط للسلة رجال

يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي يخوض مباراة مهمة اليوم الاثنين أمام فريق الجزيرة في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

وتنطلق المباراة في الخامسة مساء على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر، فيما تقام مباراة العودة بين الفريقين غدًا الثلاثاء بنفس الصالة.

وكان فريق الأهلي قد دخل معسكرا مغلقا أمس الأحد في أحد الفنادق من أجل مزيد من التركيز في ظل أهمية المباراة والمنافسة على لقب البطولة.

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وفي سياق متصل يلتقي فريق الناشئين لكرة السلة ( 18 سنة) بالنادي الأهلي يلتقي اليوم الاثنين مع فريق الجزيرة في مباراة

ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في الثالثة عصرا على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر، ويسعى الأهلي للفوز بها قبل لقاء العودة بين الفريقين غدًا الثلاثاء.

ويعقد أسامة السيد مدرب الفريق محاضرة فنية للاعبين قبل المباراة لمراجعة خطة اللعب وتكليفات كل لاعب بالمهام المطلوبة خلال المباراة من أجل الظهور بشكل قوي وتحقيق الفوز.