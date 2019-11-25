أهلي 2000 يواجه شباب زينهم ببطولة القاهرة غدًا

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٠ غداً الثلاثاء مع ضيفه مركز شباب زينهم، في اللقاء الذي المقرر إقامته في الثانية عشرة ظهراً على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السابعة من بطولة منطقة القاهرة.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز على مركز شباب زينهم، وحصد الثلاث نقاط ومواصلة العروض القوية

والنتائج المميزة التي يحققها منذ بداية الموسم، في طريقه للحفاظ على البطولة التي يحمل لقبها.

وخاض الأهلي 2000 حتى الآن 6 مباريات في البطولة، فاز بها جميعا محققا العلامة الكاملة وجمع 18 نقطة، من الفوز على المطرية ٧ - صفر، وعلى الغابة

٤ - صفر، وعلى النصر ٣ - ١، وعلى منشية حلوان ٩ - صفر، وعلى اتحاد الشرطة ٦ - صفر، وعلى شباب الأميرية ٣ - صفر، مسجلاً ٣٢ هدفاً مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي مدحت طه إسماعيل مديراً فنياً، وإسحق أول مدرباً عاماً، وخالد حسن مدرباً لحراس المرمى، وصابر سينادة إداريا ، ومحمد فتحي درويش طبيبا ، وأحمد عبد الخالق أخصائيا للتدليك.