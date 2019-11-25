طبيب الأهلي يطمئن على حمدي فتحي ومحمد محمود

أجرى خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا بـمحمد محمود وحمدي فتحي لاعبي الفريق؛ من أجل الاطمئنان عليهما بعد خضوعهما أخيرًا لعمليتي الرباط الصليبي، وغضروف الركبة، على الترتيب.

أكد طبيب الفريق أن الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة للثنائي في إطار برنامجهما العلاجي.

يذكر أن محمد محمود وحمدي فتحي خضعا

لعمليتين جراحيتين أخيرًا في ألمانيا للتعافي من الإصابة.

ويوجد فريق الأهلي في الجونة حاليًا استعدادًا لمواجهة الأخير في الخامسة مساء اليوم الإثنين في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين في

الثالثة عصر اليوم الإثنين، لإعلان التشكيل ومراجعة بعض التعليمات الفنية الأخيرة قبل التوجه إلى ستاد الجونة. ويسبق المحاضرة تناول اللاعبين وجبة الغذاء في الثانية إلا ربع ظهرا وفقا لبرنامج يوم المباراة الذي وضعه الجهاز الفني. ويتحرك الفريق إلى ملعب الجونة عقب انتهاء المحاضرة الفنية استعدادًا لخوض رابع مباريات الفريق في المسابقة المحلية لموسم 2019-2020. ويلتقي الأهلي نظيره الجونة في الخامسة مساء اليوم ضمن مسابقة الدوري الممتاز.