يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ يلتقي اليوم الاثنين مع فريق النصر، في مباراة ودية تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر.
تأتي المباراة بعد يوم واحد من فوز شباب الأهلي على بيراميدز ٢ - صفر في الجولة ١٤ من دوري الجمهورية، حيث يشارك فياللقاء الودي اللاعبين الذين لم يخوضوا مواجهة بيراميدز من أجل تجهيزهم بشكل جيد للمباريات المقبلة.
وواصل الأهلي تربعه على صدارة ترتيب الدوري برصيد ٣٤ نقطة، جمعها من الفوز في ١٠ مباريات والتعادل في ٤ مباريات، ودون أيهزيمة، مسجلاً ٣٧ هدفاً مقابل ١٢ في مرماه، بينما يأتي خلفه الإسماعيلي ثانياً برصيد ٣١ نقطة، وبيراميدز ثالثاً برصيد ٢٨ نقطة.
ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديراً فنياً، وياسر رجب مدرباً عاماً، وأحمد عبد الظاهر مدرباً مساعداً، وإيهاب خميس مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديراً إدارياً، وأحمد أبو عبلة طبيبا ، ومحمد حسن مخططا للأحمال والتأهيل والقياسات.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. أهلي 99 يواجه النصر وديًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.