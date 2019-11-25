اليوم.. أهلي 99 يواجه النصر وديًا

يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ يلتقي اليوم الاثنين مع فريق النصر، في مباراة ودية تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

تأتي المباراة بعد يوم واحد من فوز شباب الأهلي على بيراميدز ٢ - صفر في الجولة ١٤ من دوري الجمهورية، حيث يشارك في

اللقاء الودي اللاعبين الذين لم يخوضوا مواجهة بيراميدز من أجل تجهيزهم بشكل جيد للمباريات المقبلة.

وواصل الأهلي تربعه على صدارة ترتيب الدوري برصيد ٣٤ نقطة، جمعها من الفوز في ١٠ مباريات والتعادل في ٤ مباريات، ودون أي

هزيمة، مسجلاً ٣٧ هدفاً مقابل ١٢ في مرماه، بينما يأتي خلفه الإسماعيلي ثانياً برصيد ٣١ نقطة، وبيراميدز ثالثاً برصيد ٢٨ نقطة.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديراً فنياً، وياسر رجب مدرباً عاماً، وأحمد عبد الظاهر مدرباً مساعداً، وإيهاب خميس مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديراً إدارياً، وأحمد أبو عبلة طبيبا ، ومحمد حسن مخططا للأحمال والتأهيل والقياسات.