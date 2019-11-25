اختتام بطولة الأهلي لرواد التنس الأرضي

اختتمت أمس الأحد منافسات بطولة الأهلي لرواد التنس الأرضي، والتي أقيمت على ملاعب التنس بفرع النادي بمدينة نصر، وبدأت يوم الخميس الماضي ٢١ نوفمبر الجاري.
شهد حفل الختام حضور الكابتن رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، والعميد أحمد النحاس نائب مدير فرع مدينة نصر، وعمرو الهمشريمدير جهاز التنس بالأهلي، ومحمود الزغاوي مدير عام البطولة، ونهلة بدران ممثلة عن الاتحاد المصري للتنس.
أقيمت البطولة بمشاركة ١١٢ لاعباً من أندية الأهلي والشمس وسموحة والصيد وهليوبوليس وسبورتنج وبلدية المحلة وجزيرة الورد والجزيرة ووادي دجلة والقاهرة الرياضيوالزهور، في أعمار ٣٠ و ٣٥ و ٤٠ و ٤٥ و ٥٠ و ٥٥ و ٦٠ و ٦٥ سنة رجال وسيدات.
ولُعبت خلال البطولة ١٧٠ مباراة، في ١٩ مسابقة مختلفة تنوعت بين فردي الرجال وفردي السيدات، وزوجي الرجال وزوجي السيدات، والزوجي المختلط لجميع الأعمار، تحت إشراف وائل رفاعي الحكم العام للبطولة وأحمد هيكل طبيب البطولة، وعبد العزيز المهدي إداري جهاز التنس.
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