غدًا.. بعثة الأهلي تطير إلى تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي

يطير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهليإلى تونس في العاشرة صباح غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي علي ستاد رادس يوم الجمعة المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد فريق الأهلي في الجونة حاليًا استعدادا لمواجهة الأخير في الخامسة مساء اليوم الاثنين في إطار منافسات مسابقة الدوري

الممتاز.

ويمتلك الأهلي تسع نقاط في الدوري جمعها من الفوز في أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

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