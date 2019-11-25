غدًا.. بعثة الأهلي تطير إلى تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي

يطير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهليإلى تونس في العاشرة صباح غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي علي ستاد رادس يوم الجمعة المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويتواجد فريق الأهلي في الجونة حاليًا استعدادا لمواجهة الأخير في الخامسة مساء اليوم الاثنين في إطار منافسات مسابقة الدوريالممتاز.
ويمتلك الأهلي تسع نقاط في الدوري جمعها من الفوز في أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.
ويعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية مع اللاعبينفي الثالثة عصر اليوم الاثنين لإعلان التشكيل ومراجعة بعض التعليمات الفنية الأخيرة قبل التوجه إلي استاد الجونة.
ويسبق المحاضرة تناول اللاعبين وجبة الغذاء في الثانية إلا ربع ظهرا وفقا لبرنامج يوم المباراة الذي وضعه الجهاز الفني.
ويتحرك الفريق إلى ملعب الجونة عقب انتهاء المحاضرة الفنية استعدادا لخوض رابع مباريات الفريق في المسابقة المحلية لموسم 2019-2020. ويلتقي الأهلي مع نظيره الجونة في الخامسة مساء اليوم ضمن مسابقة الدوري الممتاز.
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