محمود متولي يخضع للفحص الطبي بعد عودة الأهلي من تونس

يخضع محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للفحص الطبي بعد عودة بعثة الفريق من رحلة تونس التي تبدأ غدا الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي مساء الجمعة المقبل على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال

إفريقيا.

ويحدد الفحص الطبي موعد عودة اللاعب بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية للفريق، خاصة أنه ينفذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، التي تعرض لها في مباراة الزمالك بالسوبر المحلي.

وحرص خالد محمود طبيب الفريق على عقد جلسة مع اللاعب قبل سفر الفريق الي الجونة أمس من أجل الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي للاعب والوحدات التدريبية والتأهيلية التي سيخضع لها خلال فترة تواجد الفريق في تونس قبل العودة لاستئناف التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة الأسبوع القادم.

جدير بالذكر أن الاهلي يواجه الجونة اليوم الاثنين في الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.