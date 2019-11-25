نتيجة مباراة الأهلي والجونة فى الدوري المصري 2019-2020

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، أول مبارياته بعد انتهاء فترة توقف الدوري، فى احدي مباريات اليوم أمام الجونة ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري 2019-2020، والمقرر إقامتها اليوم الأثنين 25-11-2019، على ملعب الجونة بمدينة الغردقة، فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت جرينتش.

وتأجلت المبارة والتى كان مقررا لها نهاية أكتوبر الماضي، بعد رفض الأهلي خوض أى مباراة قبل مواجهة الزمالك في الأسبوع الرابع، وهو ما تراجع عنه الأهلي بعد تأجيل عدة مباريات بالجولة الرابعة والجولة الخامسة لما بعد فترة التوقف، وتدخل وزير الرياضة ومسئولي الجبلاية.

ويدخل الاهلي المباراة برصيد 9 نقاط فى المركز الرابع من ترتيب جدول الدوري، جمعهم من 3 مباريات خاضها حقق فيها الفوز أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان وله مباراة مؤجلة، ويأتي فى صدارة ترتيب الجدول نادي بيراميدز برصيد 11 نقطة، ويأتي الزمالك والمقاولون العرب، الثاني والثالث على التريب برصيد 10 نقاط.

بينما يدخل الجونة المباراة فى المركز الـ13 برصيد 4 نقاط وله مباراة مؤجلة، وتعادل الجونة سلبياً فى الجولة الماضية خارج ملعبه أمام نادي مصر المقاصة.

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وألتقى الأهلي والجونة في 13 مباراة في بطولة الدوري ولقاء في كأس مصر، شهدت تفوق المارد الأحمر على الجونة بشكل واضح منذ أول ظهور له في بطولة الدوري العام، حيث حقق الفوز في 8 مباريات بينما حقق المنافس فوزًا وحيدًا وانتهت 4 مباريات بالتعادل، وآخر لقاء جمع الفريقين فى بطولة الدوري العام الموسم الماضي بالجولة 24، وانتهت بفوز الاهلي بتيجة 2-1، فى المباراة التي أقيمت على ملعب الجونة.

ومن المقرر أن يطير الأهلي من الجونة عقب المباراة مباشرة متجها إلى تونس بطائرة خاصة، استعداداً لمواجهة فريق النجم الساحلي، بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة

يُبث اللقاء على فناة “أون سبورت”، و”تايم سبورتس” بث أرضي، كما سيقدم “مكتب الخليج 365” بثاً مباشراً للمباراة.