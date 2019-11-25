اونلاين | kora star| مشاهدة مباراة أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد بث مباشر 25/11/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر kora star| مشاهدة مباراة أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد بث مباشر 25/11/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب "فيلا بارك" المواجهة المُرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد

تنطلق مباراة أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد .

تقام مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد على ملعب "فيلا بارك"، معقل نادي أستون فيلا، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة 2 beIN SPORTS HD، بتعليق عادل خلو.

مفاجأة سارة لتريزيجيه قبل موقعة نيوكاسل يونايتد

وتلقى الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف ضمن صفوف أستون فيلا الإنجليزي مفاجأة سارة قبل مواجهة نيوكاسل، بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء أمس، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، وتواجد تريزيجيه من ضمن المرشحين لنيل الجائزة.

ترتيب الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي

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ويدخل نادي نيوكاسل يونايتد المباراة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 15 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز السابع عشر، برصيد 11 نقطة.

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دوري المحترفين الانجليزى

مباراة أستون فيلا مع نيوكاسل يونايتد

الساعة 10:00 مساء بتوقيت فى مصر

الساعة 11:00 مساء بتوقيت فى السعودية

الساعة 11:00 مساء بتوقيت فى الأردن

الساعة 11:00 مساء بتوقيت فى فى سوريا