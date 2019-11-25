اونلاين | كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري، يستعد فريق الزمالك لملاقاة فريق إنبي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الأسبوع الـ 6 من بطولة الدوري المصري، والتي من المقرر لها أن تقام على استاد السلام، حيث أنهى فريق النادي الزمالك مرانه الأخيرة استعداداً لمواجهة فريق إنبي والفوز عليه، حيث صرح المدير الفني للزمالك أن الفريق ان يشهد غياب أي لاعب سواء للاصابة أو الإيقاف وهذا سوف يجعل جميع الفرص متاحة أمامه لإختيار أفضل لاعبين، ويأمل الزمالك أن يحقق الفوز ,ان يعزز مركزه في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، جمعها من خلال مشاركته في 4 مباريات، فيما يخوض إنبي مباراته عازماً على تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري والإقتراب من الفوز بلقب البطولة لهذا الموسم.

إنبي Vs الزمالك .

البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 6).

القنوات الناقلة : ON Sport 1 (أون سبورت) .

الملعب : استاد السلام .

المعلق : لم يحدد بعد .

موعد المباراة :

في تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

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في تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

ترتيب الفريقين في بطولة الدوري المصري

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 10 نقاط، جممعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في واحدة دون تلقي أي خسارة، بينما يتذيل إنبي جدول ترتيب المسابقة، برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادل وحيد و4 هزائم.

ويبحث نادي الزمالك عن تحقيق الانتصار وحصد ثلاث نقاط هامة للغاية، خاصة أن الفريق الأبيض يرغب في مزاحمة الأهلي وبيراميدز على صدارة الدوري الموسم.

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ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب جدول الدوري برصيد 10 نقاط، حيث خاض حتى الآن 4 مباريات حقق الفوز في 3 وتعادل في واحدة.