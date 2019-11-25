اونلاين | yalla shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر yalla shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، صوب استاد "السلام" لمشاهدة المواجهة المنتظرة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد إنبي، في إطار مباراة مؤجلة من الجولة السادسة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي

تنطلق مباراة الزمالك وإنبي، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد إنبي

تقام مباراة الزمالك وإنبي، على استاد "السلام"، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور انطلاقها في موعدها، عبر قناتي "تايم سبورت"، و"أون سبورت".

الإصابة تبعد ثنائي الزمالك عن مواجهة إنبي

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ويعاني الزمالك من غياب لاعبين من عناصر الفريق الأساسية، بسبب الإصابة، وهما طارق حامد لاعب الوسط، بعد الإصابة التي تعرض لها منذ عودته من صفوف المنتخب المصري، ويوسف أوباما، صانع الألعاب، حيث يعاني من شد في السمانة.

ترتيب الفريقين في بطولة الدوري المصري

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 10 نقاط، جممعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في واحدة دون تلقي أي خسارة، بينما يتذيل إنبي جدول ترتيب المسابقة، برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادل وحيد و4 هزائم.

ويبحث نادي الزمالك عن تحقيق الانتصار وحصد ثلاث نقاط هامة للغاية، خاصة أن الفريق الأبيض يرغب في مزاحمة الأهلي وبيراميدز على صدارة الدوري الموسم.

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ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب جدول الدوري برصيد 10 نقاط، حيث خاض حتى الآن 4 مباريات حقق الفوز في 3 وتعادل في واحدة.