اونلاين | kora now| مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي On Sports جودة متعددة Mobile رابط بث مباشر الزمالك اليوم

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يواجه الزمالك فريق إنبي في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويبحث نادي الزمالك عن تحقيق الانتصار وحصد ثلاث نقاط هامة للغاية، خاصة أن الفريق الأبيض يرغب في مزاحمة الأهلي وبيراميدز على صدارة الدوري الموسم.

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ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب جدول الدوري برصيد 10 نقاط، حيث خاض حتى الآن 4 مباريات حقق الفوز في 3 وتعادل في واحدة.

وكان آخر فوز حققه الزمالك قبل توقف الدوري كان على حساب المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف، أحرز أهداف الزمالك وقتها كل من فرجاني ساسي بالدقيقة 15، وأحمد سيد زيزو بالدقيقة 34.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي On Sports جودة متعددة Mobile رابط بث مباشر الزمالك اليوم

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بينما هدف المقاولون الوحيد جاء عن طريق سيف الدين الجزيزي.

بينما فريق إنبي فيحتل حالياً المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة، حيث خاض 5 مباريات تعادل في واحدة وخسر في 4.

أي أن موقف إنبي صعب للغاية، خاصة أنه إذا استمر بهذا المستوى سيكون مرشحاً بقوة للهبوط إلى دوري المظاليم وتوديع الدوري الممتاز.

وسيبحث الزمالك عن تحقيق الفوز بأداء يرضي جمهور الزمالك، خاصة أن قبل فترة التوقف تعرض ميتشو المدير الفني للفريق للعديد من الانتقادات بسبب الأداء.

بينما فريق إنبي فسيحاول الخروج بنتيجة إيجابية أو الخروج على الأقل بنقطة، خاصة أن أي أمر غير ذلك سيصعب من مهمته بشكل كبير للغاية.