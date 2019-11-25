اونلاين | kora live| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 في الدوري المصري

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مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 في الدوري المصري، يلتقي فريق االجونة بفريق الأهلي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الأسبوع الخامس منم بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر لها أن تقام على استاد الجونة، ويأمل لاعبي الجونة أن يستغلوا عامل الأرض والجمهور لكي يحقق نتيجة إيجابية تسعد جماهيره حيث صرح المدير الفني للنادي الأهلي رينيه فايلر أنه قرر إراحة رمضان صبحي لاعب فريق الأهلي عن مباراة الجونة وذلك بسبب الإجهاد الذي يشعر به صبحي بعد أن شارك المنتخب الأولمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سمنة، والتي تقام في مصر، حيث تمكن المنتخب الأولمبي من تحقيق الفوز باللقب يوم الجمعة الماضية، وتمكن رمضان صبحي من خطف لقب أفضل لاعب خلال هذه المباراة، وأكد المدير الفني للفريق أن قرار إراحة رمضان صبحي جاء بعد تفكير حيث يعاني اللاعب من الإجهاد الشديد بعدما شارك خلال الخمس مباريات التي شارك بها المنتخب الأولمبي في البطولة.

On sport.. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD

مشاهدة مباراة الجونة ضد الاهلي اليوم الاثنين 25/11/2019 في الدوري المصري، ومن المقرر أن يسافر فريقى الأهلى والزمالك عقب المباراتين مباشرة إلى تونس والكونغو حيث يواجه الأهلى فريق النجم الساحلى التونسى، بينما يواجه الزمالك نظيره مازيمبى الكونغولى فى مستهل مباريات الفريقين بدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا .