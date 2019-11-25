رياضة | بمشاركة مغربية و23 لاعبا وشقيقا من 7 دول عربية .. انطلاق المؤتمر الإقليمي الثاني للأولمبياد الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة مغربية و23 لاعبا وشقيقا من 7 دول عربية .. انطلاق المؤتمر الإقليمي الثاني للأولمبياد الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت بالقاهرة فعاليات المؤتمر الاقليمى الثانى للاولمبياد الخاص لاشقاء اللاعبين والذى يشهد مشاركة 25 لاعبا وشقيقا من 9 دولة عربية هى المغرب ، الكويت ، الاردن ، البحرين ، الامارات ، مصر ، الجزائر ،ولبنان ، والتى تستمر حتى يوم 27 نوفمبر ويشمل على ورشة عمل الأشقاء و مسؤولى برنامج الأسر بالاضافة الى عرض اللاعبين صغار السن.

حيث أناب المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى نيبال فتونى مدير عام المبادرة بالرئاسة الاقليمية ومنسق عام المؤتمر بالقاء كلمة ترحيبية بالوفود العربية المشاركة بالمؤتمر الاقليمى الثانى ، مشيدا بالدور الذى يلعبه اشقاء اللاعبين والاسر فى حياة اللاعب ، حيث يعتبر الاولمبياد الخاص ان هذا الدور شديد الاهمية لاستكمال منظومة الاهتمام باللاعب سواء فى النادى او مركز التدريب أو المدرسة او البيت ويلعب شقيق اللاعب دورا هاما فى حياة اللاعب خاصة اذا ماشارك هذا الشقيق فى الرياضة التى يمارسها اللاعب او مايعرف بالرياضات الموحدة ، والتى يشارك فيها المعاقين فكريا وفى فريق واحد مع غيرهم من المعاقين ، ومن هنا يسعى الاولمبياد الخاص الى منح الاشقاء الخبرات والتدريب الكافى للتعامل مع لاعب الاولمبياد الخاص وهذا ما تسعى اليه تلك الورش والمؤتمرات والتى تعقد للعام الثانى على التوالى .

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ويمثل المغرب أمال الخافوي ، فوزية عزوزي . ويمثل الأردن حتى ليندا عماد الدين إبراهيم جابر ، ملاك إبراهيم عبد الرمحي ، ويمثل الكويت عبدالله أحمد علي حسن الملا ،أسماء عبدالله محمد جاسم الطليحي ،هدى صقرمبارك عبد الخالدي، ويمثل البحرين فى هذا المؤتمر ليلي السيد مصطفى الحسيني ، إيمان إبراهيم الوطني ويمثل الإمارات العربية المتحدة علي محمود علي العتيقي ، علي محمود علي ،منال عمر يونس جعرور، ويمثل مصر الاء طلعت شبانة ،انجى محمد ايمن مختار ،دعاء وائل السعيد الشافعى ،دينا عبد الله عبد العزيز ،رضوى صلاح خليل ،محمد حسام الدين شبند ،هدى نصر اسماعيل صالح ،نورا نبيل شبل ، فيما يمثل الجزائر قميم أحمد رامي، محمد سامس سعيدي . ويمثل لبنان ندين فهد الحدق ،أريج حاتم قمح ،

وعقب الجلسة الافتتاحية انطلقت الورش بمحاضرة عن الرياضة و الصحة في حياتنا معادلة ثابتة في حياتنا اليومية القاها الدكتور محمود فرج المدرس بكلية التربية الرياضية وشهتاضرة جزء عملى وتطبيقى ن ، ثم محاضرة عن القيادة الدامجة مقدمة مع أسئلة طرحتها سميرة العدوي منسقة قيادة الشباب بالاولمبياد الخاص الدولى ، ثم القت فرح رجائى محاضرة عن الدامج المدارس ، وشهدت ورشة اليوم الأاول تمرين تفاعلى عن كيفية تغيير نظرة المجتمع تجاه الافراد ذوي الاعاقة الفكرية و ماذا يقول الاشقاء و كيف تواجيه نظرة المجتمع.

كما شهد اليوم الأول محاضرة عن التغذية الصحية ألقاها لدكتور ايهاب اسماعيل، ومحاضرة عن كيفية تغيير نظرة المجتمع تجاه الأفراد ذوي الاعاقة الفكرية، وكيفية الدمج و كيف يرى مجتمعاتنا اليوم الافراد ذوي الاعاقة الفكرية، كيف نواجه الأحكام المسبقة و تحديد عقوبة عند حصول تصرف مؤذ وحقوق وواجبات الافراد ذوي الاعاقة الفكرية للدكتور احمد عبد الرحمن.