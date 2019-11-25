اخبار الرياضه

رياضة | جدول مباريات " خليجي 24 " قطر 2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات " خليجي 24 " قطر 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

تنطلق الثلاثاء بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الرابعة والعشرين " خليجي 24 " والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة ويبحث الكثير من عشاق العربية عن جدول مباريات البطولة وهو ما يرصده لكم الخليج 365 الرياضي في التقرير التالي :-

 

جدول مباريات " خليجي 24 " قطر 2019

الدور

اليوم والتاريخ

المباراة

التوقيت

الملعب

دور المجموعات الجولة الأولى

الثلاثاء 26 / 11/ 2019

الأربعاء 27/11/2019

قطر ضد العراق
الامارات ضد اليمن

عمان ضد البحرين
ضد الكويت

06:30

08:30

04:30

07:00

استاد خليفة الدولي
استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل
استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل

استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل  

دور المجموعات الجولة الثانية

الجمعة 29/11/2019

السبت 30/11/2019

الامارات ضد العراق
اليمن ضد قطر
الكويت ضد عمان
البحرين ضد السعودية

04:30

07:00

04:30

07:00

استاد خليفة الدولي
إستاد خليفة الدولي

Advertisements

استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل

استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل

دور المجموعات الجولة الثالثة

الاثنين 2/11/2019

قطر ضد الامارات

اليمن ضد العراق

الكويت ضد البحرين

عمان ضد السعودية

04:30

04:30

 

07:00

07:00

استاد خليفة الدولي

استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل

استاد خليفة الدولي

استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل

الدور نصف النهائي

الخميس

5/12/2019

أول المجموعة الأولى ضد ثاني المجموعة الثانية

أول المجموعة الثانية ضد ثاني المجموعة الأولى

 

 

الدور النهائي

الاحد 8/12/2019

الفائز من نصف النهائي الأول ضد الفائز من نصف النهائي الثاني

 

 

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا