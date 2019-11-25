رياضة | جدول مباريات " خليجي 24 " قطر 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات " خليجي 24 " قطر 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تنطلق الثلاثاء بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الرابعة والعشرين " خليجي 24 " والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة ويبحث الكثير من عشاق الرياضة العربية عن جدول مباريات البطولة وهو ما يرصده لكم الخليج 365 الرياضي في التقرير التالي :-
جدول مباريات " خليجي 24 " قطر 2019
|
الدور
|
اليوم والتاريخ
|
المباراة
|
التوقيت
|
الملعب
|
دور المجموعات الجولة الأولى
|
الثلاثاء 26 / 11/ 2019
الأربعاء 27/11/2019
|
قطر ضد العراق
عمان ضد البحرين
|
06:30
08:30
04:30
07:00
|
استاد خليفة الدولي
استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل
|
دور المجموعات الجولة الثانية
|
الجمعة 29/11/2019
السبت 30/11/2019
|
الامارات ضد العراق
|
04:30
07:00
04:30
07:00
|
استاد خليفة الدولي
استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل
استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل
|
دور المجموعات الجولة الثالثة
|
الاثنين 2/11/2019
|
قطر ضد الامارات
اليمن ضد العراق
الكويت ضد البحرين
عمان ضد السعودية
|
04:30
04:30
07:00
07:00
|
استاد خليفة الدولي
استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل
استاد خليفة الدولي
استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل
|
الدور نصف النهائي
|
الخميس
5/12/2019
|
أول المجموعة الأولى ضد ثاني المجموعة الثانية
أول المجموعة الثانية ضد ثاني المجموعة الأولى
|
|
|
الدور النهائي
|
الاحد 8/12/2019
|
الفائز من نصف النهائي الأول ضد الفائز من نصف النهائي الثاني
|
|