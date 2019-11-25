رياضة | قطر ضد العراق.. ضربة بداية خليجي 24 خارج التوقعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر ضد العراق.. ضربة بداية خليجي 24 خارج التوقعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق الثلاثاء السادس والعشرين من شهر نوفمبر بطولة كأس الخليج " خليجي 24 " حيث تقام المباراة الافتتاحية بين منتخبي قطر صاحب الأرض والجمهور مع المنتخب العراقي على أرضية ملعب إستاد خليفة الدولي .

وتقام البطولة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 8 ديمسبر المقبل ويشارك بها ثمانية منتخبات تم تقسيمهم على مجموعتين كل مجموعة تحتوي على أربعة منتخبات .

وتعتبر ضربة البداية واحدة من أهم المباريات التي يسعى خلالها كل منتخب إلى حسم نقاطها والحصول على فوز معنوي سيساهم بلا شك في قطع المنتصر لتذكرة العبور إلى الدور نصف النهائي .

ويصعب على الجماهير العربية التكهن بنتيجة اللقاء أو توقع الفائز حيث أن مباريات الإفتتاح للبطولات المجمعة والكبرى دائماً ما تكون خارج التوقعات.

تاريخ مواجهات قطر ضد العراق

وقبل اللقاء تواجها المنتخبان في بطولة خليجي 17 التي أقيمت في الدوحة عام 2004 لحساب مباريات دور المجموعات وتعادلا بثلاثة أهداف لكلاً منهما .

وخلال النسخة الماضية تواجها المنتخبان أيضًا لحساب مباريات دور الستة عشر ونجح المنتخب العنابي وقتها في تحقيق الفوز بهدف بسام الراوي.

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إستعدادات منتخب قطر لمباراة الافتتاح

ويدخل العنابي مباراة الغد وهو على دراية تامة بأهمية مباريات الافتتاح وصعوبتها في نفس الوقت خاصةً وان الخصم العراقي يمتلك ترسانة من اللاعبين المميزين .

ويعول المنتخب القطري على القوة الضاربة المتمثلة في المعز علي هداف كأس آسيا الماضية بالإضافة إلى القائد حسن الهيدوس وسعد الشيب وأكرم عفيف وغيرهم.

ويدخل سانشيز المدير الفني لأصحاب الأرض المباراة وهو محتفظ بالقوام الأساسي الذي توج بكأس آسيا الأخيرة وضم معهم بعض الاسماء الجديدة مثل محمد صلاح النيل ويوسف عبد الرازق وفهد شنين .

إستعدادات منتخب العراق لمباراة الافتتاح

في المقابل يدخل المنتخب العراقي المباراة بنية الفوز ولا شيء سواه معتمداً على مجموعة من الاسماء المميزة أمثال علي عدنان وأحمد إبراهيم بالإضافة إلى الرائع مهند علي وغيرهم من الاسماء الأخرى القادرة على صناعة الفارق .

فيما يفتقد سريتشكو كاتانيتش المدير الفني لأسود الرافدين إلى جهود مجموعة من اللاعبين أمثال بشار رسن وهمام طارق حيث تمسك فريقا بيرسبوليس الإيراني والإسماعيلي ببقائهما خلال الفترة الحالية وعدم ضمهم للمجموعة .