رياضة | الأهلي يطير إلى تونس غدًا إستعداداً لمواجهة النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يطير إلى تونس غدًا إستعداداً لمواجهة النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تونس في العاشرة صباح غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي علي ستاد رادس يوم الجمعة المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكلف مجلس إدارة النادي الأهلي مهند مجدي عضو مجلس الإدارة براسة بعثة الفريق الأحمر في تونس.

ويتواجد فريق الأهلي في الجونة حاليًا استعدادا لمواجهة الأخير في الخامسة مساء اليوم الاثنين في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز..

ويمتلك الأهلي تسع نقاط في الدوري جمعها من الفوز في أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

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