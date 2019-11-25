رياضة | الأهلي يطير إلى تونس غدًا إستعداداً لمواجهة النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يطير إلى تونس غدًا إستعداداً لمواجهة النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكلف مجلس إدارة النادي الأهلي مهند مجدي عضو مجلس الإدارة براسة بعثة الفريق الأحمر في تونس.
ويتواجد فريق الأهلي في الجونة حاليًا استعدادا لمواجهة الأخير في الخامسة مساء اليوم الاثنين في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز..
ويمتلك الأهلي تسع نقاط في الدوري جمعها من الفوز في أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.
ويقوم فايلر المدير الفني للأهلي بمنح بعض التعليمات الفنية للاعبين خلال هذه المحاضرة وواجبات كل لاعب، ثم يعلن بعدها التشكيل الذي سيخوض المباراة.
ويسبق المحاضرة تناول اللاعبين وجبة الغذاء في الثانية إلا ربع ظهرا وفقا لبرنامج يوم المباراة الذي وضعه الجهاز الفني.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في الخامسة من مساء اليوم الاثنين في مباراة مؤحلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.