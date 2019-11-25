رياضة | طبيب الأهلي يطمئن على الثنائي المصاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي يطمئن على الثنائي المصاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاطمئنان على الثنائي محمد محمود وحمدي فتحي لاعبا الفريق الأحمر بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي وغضروف الركبة.

وقام خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإجراء اتصالا هاتفيا بـمحمد محمود وحمدي فتحي لاعبي الفريق؛ من أجل الاطمئنان عليهما بعد خضوعهما مؤخرًا لعمليتي الرباط الصليبي وغضروف الركبة.

وأكد طبيب الفريق أن الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة للثنائي في إطار برنامجهما العلاجي.

يذكر أن محمد محمود وحمدي فتحي خضعا لعمليتين جراحيتين مؤخرًا في ألمانيا للتعافي من الإصابة.

ومن المقرر أن يغيب محمد محمود عن الملاعب لمدة تصل إلى 8 أشهر ، فيما يغيب حمدي لمدة 6 أشهر حتى التعافي من الإصابة.

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وكان محمد محمود قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال إحدى تدريبات الأهلي، فيما تعرض حمدي فتحي لقطع في غضروف الركبة خلال المشاركة في تدريب منتخب مصر الأول استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.