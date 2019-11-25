رياضة | طبيب الأهلي يطمئن على الثنائي المصاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي يطمئن على الثنائي المصاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقام خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإجراء اتصالا هاتفيا بـمحمد محمود وحمدي فتحي لاعبي الفريق؛ من أجل الاطمئنان عليهما بعد خضوعهما مؤخرًا لعمليتي الرباط الصليبي وغضروف الركبة.
وأكد طبيب الفريق أن الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة للثنائي في إطار برنامجهما العلاجي.
يذكر أن محمد محمود وحمدي فتحي خضعا لعمليتين جراحيتين مؤخرًا في ألمانيا للتعافي من الإصابة.
ومن المقرر أن يغيب محمد محمود عن الملاعب لمدة تصل إلى 8 أشهر ، فيما يغيب حمدي لمدة 6 أشهر حتى التعافي من الإصابة.
وكان محمد محمود قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال إحدى تدريبات الأهلي، فيما تعرض حمدي فتحي لقطع في غضروف الركبة خلال المشاركة في تدريب منتخب مصر الأول استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.
ويحدد الفحص الطبي موعد عودة اللاعب بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية للفريق، خاصة أنه ينفذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، التي تعرض لها في مباراة الزمالك بالسوبر المحلي.
وحرص خالد محمود طبيب الفريق على عقد جلسة مع اللاعب قبل سفر الفريق الي الجونة أمس من أجل الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي للاعب والوحدات التدريبية والتأهيلية التي سيخضع لها خلال فترة تواجد الفريق في تونس قبل العودة لاستئناف التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة الأسبوع القادم.
وكان متولي قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي أمام الزمالك بكأس السوبر المصري والتي أقيمت في شهر سبتمبر الماضي.