رياضة | بوتشيتينو مرشح بقوة لنادي لندني آخر

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كشفت تقارير إنجليزية أن موريسيو بوتشيتينو مرشح بارز ليحل محل أوناي إيمري في آرسنال ، إذا اختار نادي شمال لندن إقالته.

احتاج فريق الجانرز إلى هدف التعادل المتأخر من الكسندر لاكازيت لإنقاذ نقطة على أرضه ضد ساوثهامبتون ، مما يمتد من مسيرته الحالية إلى فوزين فقط من آخر 11 مباراة في الدوري الممتاز.

يُعتقد أن إيميري يتعرض الآن لضغوط متزايدة ، بينما يعتقد أن رئيس كرة القدم في أرسنال راؤول سانلاهي والمدير الفني إيدو يريدان منح الأسباني المزيد من الوقت ، تفيد صحيفة ديلي ميل بأن أعضاء مجلس الإدارة الآخرين غير مقتنعين ويفكرون في مستقبله.

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يذكر التقرير أنه تم وضع قائمة مختصرة لثلاثة أشخاص من البدائل المحتملة ، مع بوتشيتينو انضم إليه ماسيميليانو أليغري ولاعب خط الوسط السابق في أرسنال ميكيل أرتيتا.

ومع ذلك ، فإن بوتشيتينو ، الذي أقيل من قبل توتنهام هوتسبر منافسي شمال لندن يوم الثلاثاء بعد خمس سنوات مع النادي ، هو المفضل للغاية بسبب معرفته بالدوري وأسلوب كرة القدم التي نفذها في توتنهام.

يُعتقد أن أرسنال يتردد في استبدال مدربه في منتصف الموسم وأنه إذا ما سمح لإيمري بالرحيل ، فإن أسطورة النادي ستيف بولد وفريدريك ليونجبرج سيتوليان المسؤولية في الفترة الانتقالية.