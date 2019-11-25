رياضة | الغيابات هاجس يؤرق ميتشو قبل مواجهة إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الغيابات هاجس يؤرق ميتشو قبل مواجهة إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الاثنين ضيفه فريق نادي إنبي في المباراة التي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد السلام لحساب مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز .

ويدخل المارد الأبيض المباراة في المركز الثاني برصيد عشرة نقاط في المركز الثاني في الوقت الذي يعاني فيه الفريق البترولي من سلسلة نتائج سلبية وضعته في المركز الأخير بعد أن جمع نقطة يتيمة .

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ويعاني ميتشو المدير الفني للبيت الأبيض قبل المباراة من الغيابات المتلاحقة التي ضربت الفريق والتي بسببها سيغيب عنه الكثير من اللاعبين المميزين أمثال فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي بداعي الإيقاف .

حيث تعرض الأول إلى الطرد في مباراة المقاولون التي حسمها الزمالك بهدفين مقابل هدف فيما تمت معاقبة الثاني من جانب لجنة الإنضباط في الاتحاد المصري بعد مشاجرته مع نجم المقاولون التونسي سيف الدين الجزيري بعد نهاية مباراة الفريقين.

وسيفتقد الزمالك في مباراة اليوم كلاً من عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق ويوسف إبراهيم أوباما صانع الألعاب بداعي الإيقاف في الوقت الذي يسعى فيه أبناء ميتشو لحسم اللقاء قبل المباراة الأولى للفريق في المعترك الأفريقي ضد مازيمبي الكونغولي .

ومن الأمور التي تؤرق ميتشو أيضًا فترة التوقف الدولي التي حرمت اللاعبين من خوض المباريات ما سيؤثر بالسلب على مردود الكثير منهم لكنه يثق في مجموعة اللاعبين وينتظر أن يقدموا أداء جيد يساهم في تحقيق الفريق للثلاث نقاط.

