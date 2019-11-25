رياضة | تحد جديد ينتظر ميسي مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحد جديد ينتظر ميسي مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة تحد جديد مع النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة حيث يخوض اللاعب الأرجنيتيني مباراته رقم 700 مع برشلونة في كافة المسابقات مساء بعد غد الأربعاء أمام بورسيا دورتموند الألماني.

ويستضيف برشلونة نظيره بوروسيا دورتموند مساء الأربعاء المقبل على ملعب "كامب نو" في إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن ميسي أمامه تحد جديد مع برشلونة يسعى لتحقيقه.

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وأشارت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن ميسي سيلعب مباراته رقم 700 مساء الأربعاء المقبل بمقيص برشلونة.

وأضافت الصحيفة بأن قائد برشلونة الذي سجل 612 هدفا في 699 مباراة مع البارسا، سوف يصل إلى المباراة 700 ضد دورتموند.

وتابعت الصحيفة بان ميسي يسعى لتجاوز رقم تشافي في تحد جديد بالنسبة له حيث يعد القائد الإسباني السابق أكثر من لعب مباريات لبرشلونة بـ767 مباراة، ويسعى ميسي لتحطيم هذا الرقم.