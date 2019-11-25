رياضة | برشلونة يرفض رحيل نجمه في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرفض رحيل نجمه في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض نادي برشلونة رحيل التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن مسألة رحيل اللاعب التشيلي عن النادي الكتالوني في يناير المقبل مرفوضة تمامًا وأنه يعد أحد العناصر المهمة للفريق.

وأفادت صحيفة :"الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن فيدال ممنوع من الرحيل في يناير والنادي لن يسمح له بالرحيل.

وأضافت الصحيفة بأن اللاعب التشيلي لاعب لا غنى عنه هذا الموسم في فريق فالفيردي، وقد تم إيصال ذلك إلى إدارة البارسا، لن يغادر في السوق الشتوي، واذا أضطر إلى الرحيل، سيكون ذلك في الصيف فقط، وليس في الشتاء.

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وكان فيدال قد قاد برشلونة السبت الماضي لتحقيق الفوز على مضيفه ليجانيس بهدفين مقابل هدف بعدما سجل هدف الفوز عقب حلوله بديلًا في الشوط الثاني من المباراة.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني مساء بعد غد الأربعاء على ملعب كامب نو في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة صدارة المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

