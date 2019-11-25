رياضة | ديمبلي يهدد جريزمان في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديمبلي يهدد جريزمان في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة في الدفع بالفرنسي عثمان ديميبلي في التشكيل الأساسي لمباراة الفريق الكتالوني المقبلة أمام بوروسيا دورتموند.

ويستضيف برشلونة نظيره بوروسيا دورتموند مساء الأربعاء المقبل على ملعب "كامب نو" في إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا فإن فالفيردي المدير الفني لبرشلونة يفكر جيدًا في الدفع بديمبلي بالتشكيل الأساسي للفريق الكتالوني أمام دورتموند بدلًا من أنطوان جريزمان.

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وذكرت صحيفة "الأس" الإسبانية بأنه على الرغم على الرغم من أن جريزمان هو المرشح ليبدأ أساسيا ضد الألمان مساء الأربعاء، إلا أن سوابق المباريات في كامب نو ضد إشبيلية وبلد الوليد، والذي قام فالفيردي بإجلاس جريزمان على مقاعد البدلاء، تجعل هناك فرصة أمام ديمبيلي ليبدأ ضد دورتموند.

ويحتل برشلونة صدارة المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

يذكر أن ينفرد فريق برشلونة بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" فى الموسم الجارى 2019-2020، بعدما حقق فوزا صعبا من مضيفه ليجانيس، بعدما حول تأخره بهدف إلى الانتصار بهدفين مقابل هدف، فى المواجهة المثيرة التى أقيمت بينهما اليوم السبت الماضي.

