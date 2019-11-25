رياضة | بول بوجبا يهرب إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بول بوجبا يهرب إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصر الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي على الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية على أقصى تقدير.

وذكرت صحيفة "آس" البريطانية أن بول بوجبا يماطل في تنفيذ برنامجه التأهيلي بهدف تأخير عودته إلى المشاركة في المباريات مع مانشستر يونايتد سعيًا وراء الضغط على إدارة النادي للموافقة على انتقاله إلى ريال مدريد في الميركاتو الشتوي.

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ويرغب نادي ريال مدريد في ضم بول بوجبا رغم رفض إدارة مانشستر يونايتد للصفقة في الوقت الحالي طمعًا في الحصول على أكبر استفادة مادية منها.

وتعرض بوجبا منذ عدة أسابيع لإصابة في قدمه أجبرته على الغياب عن تدريبات ومباريات فريقه والخضوع لبرنامج تأهيلي للتعافي تمامًا من تلك الإصابة ثم سافر إلى قطر لمواصلة التأهيل.