شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يعقد محاضرة فنيه للاعبي الأهلي قبل مواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين في الثالثة عصر اليوم الاثنين، لإعلان تشكيل الفريق لمباراة الجونة، ومراجعة بعض التعليمات الفنية الأخيرة قبل التوجه إلى استاد الجونة.
ويسبق المحاضرة تناول اللاعبين وجبة الغذاء في الثانية إلا ربع ظهرا وفقا لبرنامج يوم المباراة الذي وضعه الجهاز الفني.
ويتحرك الفريق إلى ملعب الجونة عقب انتهاء المحاضرة الفنية استعدادا لخوض رابع مباريات الفريق في المسابقة المحلية لموسم 2019-2020، حيث يلتقي الأهلي مع نظيره الجونة في الخامسة مساء اليوم، ضمن مسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.
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