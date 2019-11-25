شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الليلة.. ماذا قدم الزمالك في 14 مباراة بالدور الأول من الدوري أمام إنبي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق الكرة بنادي الزمالك بنظيره إنبي، مساء اليوم الاثنين، بمنافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

ويحل الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط، بينما يتذيل إنبي جدول المسابقة وفي رصيده نقطة يتيمة.

وواجه الزمالك إنبي في 14 مباراة عبر تاريخ مواجهاتهم خلال منافسات الدور الأول للدوري الممتاز، قبل مواجهة الليلة.

واستطاع الزمالك الفوز في 8 مباريات والتعادل في 4 وتلقي الهزيمة في مناسبتين، خلال تاريخ مواجهاته بالدور الأول للدوري أمام منافسه البترولي.

التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 كان هو المهيمن على المباريات الثلاثة الأولى بين الفريقين بالدور الأول للدوري، فعجز الفريق الأبيض عن الانتصار على نظيره البترولي خلال أول 6 مباريات جمعتهما بالمسابقة، بواقع 3 بالدور الأول ومثلهم بالثاني خلال موسمي 2002-2003 إلى 2004-2005، إلا أن جاء عبدالحليم على وقاد أبناء ميت عقبة لأول انتصار في الدور الأول للدوري موسم 2005-2006.

ويشهد لقاء الفريقين بالدور الأول لموسم 2006-2007 فوزاً كبيراً للزمالك بثلاثية نظيفة حملت توقيع طارق السيد «هدفين» وعمرو زكي.

مباراة الدور الأول لموسم 2007-2008 يحسمها الزمالك من جديد هذه المرة بهدف دون رد بتوقيع نجمه محمود عبدالرازق «شيكابالا».

Advertisements

يواصل الزمالك انتصاراته في لقاء الدور الأول أمام إنبي، ويحرق أباره البترولية برباعية في موسم 2008-2009، جاءت بإمضاء كل من أجوجو وعمرو الصفتي وشريف أشرف وأحمد مجدي.

الزمالك استهل مشواره بالدوري موسم 2009-2010 بفوز ملحمي على حساب إنبي بنتيجة 3/1 بمنافسات الجولة الأولى للمسابقة، وسجل له كل من شيكابالا وأحمد الميرغني ومحمود فتح الله.

في الدور الأول لموسم 2010-2011 يحقق إنبي انتصاراً مفاجئاً على حساب الفارس الأبيض بثلاثية حملت توقيع محمد أبوالعلا ومحمد ناصف وديفونيه.

وفي مباراة دراماتيكية شهدت لغطاً تحكيمياً كبيراً استطاع إنبي حسم لقاء الدور الأول أمام الزمالك بالدوري الممتاز موسم 2014-2015 بثنائية محمود قاعود ومحمد ناصف.

من جديد يتمكن شيكابالا من حسم مباراة للزمالك أمام إنبي بالدور الأول للدوري بتسجيله هدف انتصار ميت عقبة، وذلك في موسم 2015-2016.

مباراة الدور الأول لموسم 2016-2017 يحصد الزمالك نقاطها الثلاثة إثر الفوز بهدفين مقابل هدف، حيث جاءت ثنائية الزمالك عن طريق طارق حامد وباسم مرسي.

ويهيمن التعادل السلبي على لقاء الدور الأول بين الفريقين بدوري 2017-20108.

وبنتيجة 4/1 يفوز الزمالك على حساب الفريق البترولي في مباراة الدور الأول للدوري موسم 2018-2019.