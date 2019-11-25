شكرا لقرائتكم خبر عن 15 حقيقة تلخص تاريخ مواجهات الأهلي والجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره الجونة، مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2019-2020.
الأهلي يحتل المركز الرابع برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بينما يأتي الجونة في المرتبة الثالثة عشر بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.
نرصد من خلال السطور التالية 15 حقيقة عن تاريخ مواجهات الفريقين.
- مواجهة الليلة تحمل الرقم 15 بين الفريقين، حيت تقابلا في 14 مباراة سابقة، بواقع 13 في الدوري ومباراة بالكأس.
- الأهلي حسم 9 مباريات (8 بالدوري و1 بالكأس)، بينما حقق الجونة فوزًا وحيدًا، وهيمن التعادل على نتيجة 4 مباريات.
- من بين التعادلات الأربعة للفريقين سويًا، جاء تعادل سلبي وحيد كان في لقاء الدور الثاني للدوري موسم 2009-2010.
- الليبيري فرانسيس دوي فوركي، هو أول من قص شريط أهداف مواجهات الفريقين، وذلك بتسجيل هدف فوز الأهلي في المباراة الأولى أمام الجونة بالدوري موسم 2009-2010.
- الجونة عجز عن التهديف في مرمى الأهلي خلال أول مباراتين، إلى أن تمكن شريف أشرف من تسجيل أول أهداف الفريق الساحلي في الشباك الحمراء في المباراة التاريخية الثالثة بين الفريقين.
- حسين علي، لاعب الجونة، هو أول من نال البطاقة الحمراء في تاريخ مواجهات الفريقين، وذلك في مباراة الدور الثاني للدوري موسم 2009-2010.
- المباراة الوحيدة التي جمعت الفريقين بكأس مصر كانت في الدور ثمن النهائي لموسم 2014-2015، وشهدت رقمًا قياسيًا بفوز الأهلي بنتيجة 13/0، محققًا الانتصار الأكبر في تاريخ مسابقات الأندية المصرية.
- الأهلي سجل 31 هدفًا في شباك الجونة، بينما سجل الفريق المنتمي لمحافظة البحر الأحمر 7 أهداف فقط.
- الغاني جون أنطوي هو هداف تاريخ مواجهات الفريقين بشكل عام برصيد 4 أهداف، سجلهم في مواجهة كأس مصر موسم 2014-2015.
- الخامس عشر من فبراير لعام 2014 هو تاريخ أول وآخر انتصار للجونة في تاريخ مواجهاته امام الأهلي، حيث حقق يومها الفريق الساحلي انتصاره الوحيد بتوقيع شريف رضا.
- عماد متعب هو صاحب ركلة الجزاء المهدرة الوحيدة في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث أهدرها في لقاء الدور الأول للدوري موسم 2014-2015.
- هدفان عكسيان في تاريخ مواجهات الأهلي والجونة، الأول عن طريق شهاب السعيد لاعب الجونة في لقاء كأس مصر 2015، والثاني عن طريق الظهير الأيمن أحمد علي في الدور الأول للدوري في الموسم الماضي.
- ثلاثي أهلاوي سجل في مرمى الفريق الأحمر بعد الرحيل عنه بقميص الجونة، وهو شريف أشرف وإسلام محارب، ثنائي فريق الشباب بالأهلي، ومحمد ناجي جدو.
- محمد بركات، نجم الأهلي السابق، هو أول من نجح في تسجيل هدفًا من ركلة جزاء في تاريخ مواجهات الفريقين، وجاء في رباعية الفريق الأحمر بمواجهة الدور الثاني للدوري موسم 2012-2013.
- من بين 38 هدفًا سُجلوا في مواجهات الأهلي والجونة، كانت 7 أهداف منهم من نصيب اللاعبين الأجانب بواقع 4 للغاني «أنطوي»، وهدف لكل من مواطنه صامويل أوكران، والجابوني ماليك إيفونا والليبيري فرانسيس.
كانت هذه تفاصيل خبر 15 حقيقة تلخص تاريخ مواجهات الأهلي والجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.