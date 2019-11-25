شكرا لقرائتكم خبر عن 15 حقيقة تلخص تاريخ مواجهات الأهلي والجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره الجونة، مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2019-2020.

الأهلي يحتل المركز الرابع برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بينما يأتي الجونة في المرتبة الثالثة عشر بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.

نرصد من خلال السطور التالية 15 حقيقة عن تاريخ مواجهات الفريقين.