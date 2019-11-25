شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الجونة .. محاضرة فنية للاعبى الأحمر قبل المواجهة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسبق المحاضرة تناول اللاعبين وجبة الغذاء في الثانية إلا ربع ظهرا وفقا لبرنامج يوم المباراة الذي وضعه الجهاز الفني، ويتحرك الفريق إلى ملعب الجونة عقب انتهاء المحاضرة الفنية استعدادا لخوض رابع مباريات الفريق في المسابقة المحلية لموسم 2019-2020.
ويلتقي الأهلي مع نظيره الجونة في الخامسة مساء اليوم، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.
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