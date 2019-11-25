شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الجونة .. محاضرة فنية للاعبى الأحمر قبل المواجهة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين في الثالثة عصر اليوم الاثنين لإعلان التشكيل ومراجعة بعض التعليمات الفنية الأخيرة قبل التوجه إلي استاد الجونة.

ويسبق المحاضرة تناول اللاعبين وجبة الغذاء في الثانية إلا ربع ظهرا وفقا لبرنامج يوم المباراة الذي وضعه الجهاز الفني، ويتحرك الفريق إلى ملعب الجونة عقب انتهاء المحاضرة الفنية استعدادا لخوض رابع مباريات الفريق في المسابقة المحلية لموسم 2019-2020.

Advertisements

ويلتقي الأهلي مع نظيره الجونة في الخامسة مساء اليوم، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.