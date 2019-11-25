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الأهلي ضد الجونة .. محاضرة فنية للاعبى الأحمر قبل المواجهة...

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جدة - عمرو شويل يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين في الثالثة عصر اليوم الاثنين لإعلان التشكيل ومراجعة بعض التعليمات الفنية الأخيرة قبل التوجه إلي استاد الجونة.

 

ويسبق المحاضرة تناول اللاعبين وجبة الغذاء في الثانية إلا ربع ظهرا وفقا لبرنامج يوم المباراة الذي وضعه الجهاز الفني، ويتحرك الفريق إلى ملعب الجونة عقب انتهاء المحاضرة الفنية استعدادا لخوض رابع مباريات الفريق في المسابقة المحلية لموسم 2019-2020.

 

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ويلتقي الأهلي مع نظيره الجونة في الخامسة مساء اليوم، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي محُاضرة مطولة مع لاعبيه على هامش معسكر الفريق المقام حالياً في الجونة والذي يأتى استعداداً لمواجهة فريقها المقرر اقامتها مساء اليوم الاثنين وبالتحديد في تمام الساعة الخامسة مساء، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.
استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالأهلي على التشكيل الذى سيخوض به لقاء الجونة الخامسة من مساء اليوم فى اطار فعاليات الأسبوع الخامس من الدورى الممتاز بإستاد الجونة .
ويواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادي الجونة نظيره الأهلي ، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم الاثنين ، في استاد الجونة بالغردقة، ضمن إطار منافسات بطولة .

 

 

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