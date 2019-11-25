شكرا لقرائتكم أنا إبن مصر.. السر فى تحفيز لاعبى المنتخب الأولمبي بأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تابع مسئولو منتخب مصر الأوليمبي أن الجهاز الفني كان حريص على الاستماع للأغنية داخل غرف الملابس و الأتوبيس قبل التوجه للاعبين وكان لها عامل السر فى تحفيز اللاعبين.
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