شكرا لقرائتكم أنا إبن مصر.. السر فى تحفيز لاعبى المنتخب الأولمبي بأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو منتخب مصر الأوليمبي أن أغنية " أنا إبن مصر" كانت المحفزة للاعبين قبل أي مباراة للمنتخب فى بطولة كاس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة والتى توج بلقبها الفراعنة.

ونجح منتخب مصر الاوليمبي بقيادة شوقى غريب فى التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر و شهدت مشاركة 8 منتخبات هي الكاميرون و غانا و مالي و نيجيريا و كوت ديفوار و زامبيا و جنوب أفريقيا.

تابع مسئولو منتخب مصر الأوليمبي أن الجهاز الفني كان حريص على الاستماع للأغنية داخل غرف الملابس و الأتوبيس قبل التوجه للاعبين وكان لها عامل السر فى تحفيز اللاعبين.