شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يدرس طلائع الجيش بالفيديو قبل المواجهة المرتقبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويدرس مختار مختار مواطن القوة والضعف للطلائع لاسيما فى مباراته الأخيرة مع طنطا والتى انتهت بالتعادل السلبى .

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وفاز الإنتاج الحربى على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على المقاصة بستة أهداف مقابل هدفين، وتعادل مع إنبى بهدف لكل فريق، ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق، وفاز على نادى مصر بهدف دون رد ثم فاز على الاتحاد الليبى بسداسية مقابل هدفين فى إطار اللقاءات الودية التى يخوضها الفريق خلال فترة توقف الدورى.

وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدورى، فيما يستعد لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز المقرر لها الخميس المقبل.