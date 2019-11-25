شكرا لقرائتكم الاهلي ضد الجونة .. فايلر يحذر لاعبى الأحمر من التفكير في مباراة النجم الساحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحذر فايلر لاعبيه خلال المحاضرة من الاستهانة بفريق الجونة أو النظر والتفكير في مباراة النجم الساحلي التي تليها، قبل حسم المباراة والحصول على الثلاث نقاط، لاستمرار البقاء على قمة بطولة الدوري العالم.
وضم فايلر 22 لاعباً لمواجهة الجونة وهم محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايى ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.
ويطير الأهلي صباح غداً الثلاثاء لتونس على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي المقرر اقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس، والتي تأتى في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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