شكرا لقرائتكم الاهلي ضد الجونة .. فايلر يحذر لاعبى الأحمر من التفكير في مباراة النجم الساحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي محُاضرة مطولة مع لاعبيه على هامش معسكر الفريق المقام حالياً في الجونة والذي يأتى استعداداً لمواجهة فريقها المقرر اقامتها مساء اليوم الاثنين وبالتحديد في تمام الساعة الخامسة مساء، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.

وحذر فايلر لاعبيه خلال المحاضرة من الاستهانة بفريق الجونة أو النظر والتفكير في مباراة النجم الساحلي التي تليها، قبل حسم المباراة والحصول على الثلاث نقاط، لاستمرار البقاء على قمة بطولة الدوري العالم.

وضم فايلر 22 لاعباً لمواجهة الجونة وهم محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايى ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالأهلي على التشكيل الذى سيخوض به لقاء الجونة الخامسة من مساء اليوم فى اطار فعاليات الأسبوع الخامس من الدورى الممتاز بإستاد الجونة . ويواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادي الجونة نظيره الأهلي ، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم الاثنين ، في استاد الجونة بالغردقة، ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري Advertisements ومن المتوقع أن يدفع فايلر تشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمي ، والرباعي على معلول ورامي ربيعه وأيمن اشرف وأحمد فتحى فى الدفاع ، وفى الوسط عمرو السولية وحسام عاشور ووليد سليمان و حسين الشحات ، وفى الهجوم جونيور اجايي ووليد ازارو .

ويطير الأهلي صباح غداً الثلاثاء لتونس على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي المقرر اقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس، والتي تأتى في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.