شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي طبيب الأهلي يطمئن على حالة محمد محمود وحمدي فتحي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد طبيب الفريق أن الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة للثنائي في إطار برنامجهما العلاجي، وخضع محمد محمود وحمدي فتحي لعمليتين جراحيتين مؤخرًا في ألمانيا للتعافي من الإصابة، ويلتقي الأهلي مع نظيره الجونة في الخامسة مساء اليوم، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.
ويطير الأهلي لتونس صباح غداً الثلاثاء على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي المقرر اقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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