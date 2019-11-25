انت الان تتابع هازارد: من حق محمد صلاح الفوز بالكرة الذهبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد صلاح

يرى النجم البلجيكي إيدن هازارد، لاعب ريال مدريد الإسباني، أن الكرة الذهبية يجب أن تمنح إلى لاعب ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح.

وقال هازارد، لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "أرى أن الكرة الذهبية هذا العام يجب أن تمنح لساديو ماني أو صلاح أو فيرجيل فان دايك".

وتواجد ثلاثي ليفربول في القائمة الأولية للمرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية عن عام 2019، والتي من المقرر إعلان الفائز بها في الثاني من ديسمبر/كانون الثاني المقبل.

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وعن أزمة زميله في الفريق كريم بنزيما مع فرنسا، قال هازارد:"هي مشكلة لفرنسا، ليس طبيعيا ألا يستدعى بنزيما، لا أقول ذلك لأنه زميلي في الفريق، لكنه أفضل مهاجم في العالم الآن".

وأضاف هازارد "إذا كنت قادرا على المساعدة في ضم مبابي لريال مدريد غدا، فسأفعل ذلك فورا. هو موهبة عظيمة، وخلال سنوات سيكون الأفضل في العالم. وإذا استمر على هذا المنوال، سيكون أحد أفضل اللاعبين في التاريخ".