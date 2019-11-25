الامارات | “بالفيديو.. بيكهام عن ضم محمد صلاح للمنتخب الأولمبي المصري: “ظلم

شكرا لقرائتكم خبر عن “بالفيديو.. بيكهام عن ضم محمد صلاح للمنتخب الأولمبي المصري: “ظلم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت ردود الأفعال والسؤال الأكثر تداولاً الأن في الشارع الرياضي المصري عن ضم ثلاثة لاعبين كبار إلى المنتخب الأولمبي المصري في طوكيو، وهذه المرة تحدث فيها لاعب المنتخب الأولمبي أحمد رمضان بيكهام، حيث أشار إلى أن كافة اللاعبين تحدثوا عن هذا الموضوع وأكدوا أن الوقت غير مناسب للحديث فيه.

وكان المنتخب الأولمبي المصري قد صعد إلى نهائيات طوكيو 2020 عقب فوزه بلقب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتي اقيمت في مصر وفاز فيها الفراعنة في خمس مباريات متتالية.

ويرى اللاعب أن الفراعنة الصغار قادرون على تقديم عروض مميزة في دورة الألعاب طوكيو 2020 دون الحاجة للثلاثة الكبار فوق السن.

وقال بيكهام خلال استضافته بقناة تايم سبورتس: "تحدثنا فيما بيننا بشأن الثلاثة الكبار أثناء البطولة، واتفقنا أن هذا التوقيت غير مناسب للحديث في هذا الأمر، يجب أن نحصل على ما نستحقه أولا، نحن بطل إفريقيا بدون الثلاثة الكبار ونلعب سويا منذ 6 سنوات ومستوانا يزيد وبالتأكيد مستوانا سيتحسن إذا تواصلنا سويا في الأشهر الستة القادمة".

وأشار لاعب وادي دجلة "بالتأكيد اللاعبون الكبار إضافة لنا ومحمد صلاح مثلا من أفضل لاعبي العالم، ولكن انضمامه (ظلم) لأنه سيكون على حساب أحد اللاعبين الحاليين، بالتأكيد القرار للمدير الفني شوقي غريب ولن نعلق عليه أو نحزن".

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وألمح في ختام تصريحاته "أشعر أن الاتجاه سيكون استعانة كابتن شوقي باثنين فقط وليس ثلاثة، ومن الممكن الاستعانة بصلاح فقط، هذا مجرد إحساس".

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