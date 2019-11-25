الامارات | بالفيديو.. تعرف إلى أزمة الشلهوب وسلمان الفرج في نهائي دوري آبطال آسيا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب الهلال السعودي، الدولي محمد الشلهوب، فيديو على حسابه الخاص في موقع الانستغرام “أستوري” مع لاعب الهلال الدولي سلمان الفرج، وذلك قبل التقدم لإستلام كأس دوري أبطال آسيا عقب الفوز على فريق أوراوا الياباني بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد ونجح فيها الهلال بتحقيق اللقب الآسيوي الثالث في تاريخه.
وظهر خلال الفيديو مشادة كلامية بين اللاعبين، كان الغرض منها إقناع سلمان الفرج، لزميله محمد الشلهوب، بالتقدم لإستلام الكأس ولكن كان الأخير يرفض ذلك، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع الفيديو وأشادوا من خلاله بالروح الرائعة المتواجدة بين لاعبي الهلال والتي كانت في تحقيق لقب كأس آسيا عن جدارة واستحقاق
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