الامارات | استبعاد "عموري" من "خليجي 24" بسبب تأخره عن المنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد "عموري" من "خليجي 24" بسبب تأخره عن المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت صباح اليوم بعثة المنتخب الوطني لكرة على متن طائرة خاصة للمشاركة في كأس الخليج العربي" 24" التي ستقام في الدوحة للفترة من 26 الجاري حتى الثامن من الشهر المقبل، إذ سيلعب المنتخب ضمن المجموعة الأولى الى جانب قطر والعراق واليمن، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية والبحرين وسلطنة عمان والكويت.

وكان الجهاز الفني قرر استبعاد لاعب الوصل علي سالمين الذي سيجري عملية جراحية بالركبة قريبا، ولاعب شباب الأهلي دبي وليد عباس الذي أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بالعضلة الضامة وحاجته للعلاج والراحة قرابة 6 أسابيع إلى جانب لاعب نادي الجزيرة عمر عبدالرحمن الذي تواجد في برشلونة الأيام الماضية لإجراء الفحوصات الطبية والتحق بمعسكر المنتخب بدبي متأخراً ، وعليه قرر الجهاز الفني عدم الزج فيه في البطولة التي ستُلعب بشكل مضغوط ، ومن المنتظر أن يعود اللاعب إلى برشلونة لاستكمال برنامجه العلاجي

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وضمت قائمة المنتخب 24 لاعباً هم : علي خصيف ، خالد عيسى ، محمد الشامسي ، عادل الحوسني ،سالم راشد ، محمد مرزوق ، خليفة النوبي ، يوسف جابر ، الحسن صالح ، حمدان الكمالي ، محمد برغش ، أحمد برمان ، طارق أحمد ، عبدالله رمضان ، إسماعيل الحمادي، بندر الإحبابي ، خليل الحمادي ، ماجد سرور ، محمد العطاس ، علي صالح ، جاسم يعقوب ، خلفان مبارك ،أحمد خليل ،علي مبخوت .

ومن المنتظر أن يجري المنتخب أولى حصصه التدريبية بالدوحة اليوم في أحد الملاعب المخصصة لتدريبات المنتخبات.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في خليجي 24 بمواجهة منتخب اليمن غدا الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر ، فيما يواجه في المباراة الثانية منتخب العراق يوم 29 الجاري على أن يختتم مبارياته بدور المجموعات يوم الثاني من ديسمبر بمواجهة منتخب قطر.