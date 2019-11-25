شكرا لقرائتكم خبر عن نجم المنتخب الأوليمبي: انضمام محمد صلاح للفريق في طوكيو «ظلم» للاعب آخر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحدث نجم المنتخب الأوليمبي أحمد رمضان بيكهام عن إمكانية ضم ثلاثة لاعبين فوق السن للفريق المتوج بكأس الأمم الإفريقية مؤخرًا خلال أوليمبياد طوكيو القادمة.

وخلال حلوله ضيفًا على برنامج «سوبر تايم» على قناة «تايم سبورتس»، قال «بيكهام»: «موضوع الثلاثة الكبار اتكلمنا فيها، يعني مش وقته دلوقتي، هو إحنا عايزين ناخد حقنا الأول».

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وأضاف: «إحنا دلوقتي بطل أفريقيا من غير الثلاثة الكبار، أنا بتكلم إن إحنا بقالنا 6 سنين مع بعض من أيام منتخب الشباب مستوانا بيعلى، ممكن لو كملنا كمان الـ 6 شهور دول طبعًا مستوانا هيعلى أكتر، هو طبعًا اللاعيبة الكبيرة هتزودنا مش هتقللنا يعني، أه طبعًا لو لعيب زي (محمد) صلاح أحسن لعيب في العالم دلوقتي، أكيد لو جه معانا أكيد هيزودنا مش هيقللنا، بس إحنا مش عارفين مين هيتظلم، يعني أكيد هيبقى على حساب حد وطبعًا القرار هيبقى لكابتن شوقي (غريب)، المدير الفني للمنتخب، هو اللي هيقرر إذا كان حد هيجي معانا أو لا إحنا طبعًا مش هنزعل ولا حد هيتكلم في حاجة، هو كابتن شوقي اللي هيقرر».

وأوضح اللاعب شعوره باحتمالية اختيار «غريب» للاعب واحد أو اثنين فقط بدلًا من ثلاثة، كما رد على إمكانية اختياره لـ«صلاح» قائلًا: «ممكن.. وارد».