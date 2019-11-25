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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم الاثنين 25 – 11 – 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019
تقام اليوم الاثنين، العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب ودوريات العالم بمنافسات الموسم الجارى، أبرزها مباراة أستون فيلا بقيادة المصري محمود حسن تريزيجية وأحمد المحمدي أمام فريق نيوكاسل، وعودة الأهلي والزمالك للمشاركة من جديد بعد فترة التوقف الدولي.
موعد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
أستون فيلا × نيوكاسل يونايتد، الساعة العاشرة مساء، على قناة beIN Sports HD 2.
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة سبال × جنوى، الساعة العاشرة إلا ربع مساء، على قناة beIN Sports HD 4.
موعد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الجونة × الأهلي، الساعة الخامسة مساء، على قناة أون سبورت.
إنبى × الزمالك، الساعة السابعة والنصف مساء، على قناة أون سبورت.
موعد مباريات البطولة العربية والقنوات الناقلة
الشرطة العراقى × نواذيبو الموريتاني، الساعة السادسة مساء، على قناة AD SPORTS 1 HD.
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