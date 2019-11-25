اخبار الرياضه

طلائع الجيش يقرر الاحتفال بإنجاز ناصر منسى مع المنتخب الأولمبي اليوم...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يقرر الاحتفال بإنجاز ناصر منسى مع المنتخب الأولمبي اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقيم اليوم الاثنين فريق طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى احتفالا لناصر منسى لاعب الفريق بعد تتويجه مع المنتخب الاولمبى بكأس أفريقيا تحت 23 عاماً فضلا عن الصعود لأولمبياد طوكيو 2020.

 

وقاد ناصر منسي نجم المنتخب الأولمبى فريقه طلائع الجيش للفوز على إيروسبورت وديا أمس الاحد، برباعية دون رد، سجل اللاعب ثلاثة أهداف هاتريك فيما سجل احمد كابوريا الهدف الرابع من ركلة جزاء

 

ويستعد الطلائع  لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الخميس المقبل فى تمام الخامسة عصراً على استاد جهاز العسكرى والمؤجلة من الأسبوع السادس للدورى

Advertisements

 

وتقاسم فريقا طنطا وطلائع الجيش نقاط مباراتهما بالدورى والمؤجلة من الأسبوع الرابع للمسابقة بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين أمس السبت ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر فى سلم ترتيب الدورى برصيد ثلاث نقاط.

 

وتوقفت مسابقة الدوري 31 يوماً بسبب انشغال المنتخب الأولمبى فى المشاركة بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والتى أقيمت بمصر وتوج الفراعنة الصغار أبطالا لها، فضلا عن أداء المنتخب الأول لمباراتى كينيا وجزر القمر اللتين انتهت بالتعادل فى التصفيات الأفريقية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلائع الجيش يقرر الاحتفال بإنجاز ناصر منسى مع المنتخب الأولمبي اليوم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا