شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يقرر الاحتفال بإنجاز ناصر منسى مع المنتخب الأولمبي اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقيم اليوم الاثنين فريق طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى احتفالا لناصر منسى لاعب الفريق بعد تتويجه مع المنتخب الاولمبى بكأس أفريقيا تحت 23 عاماً فضلا عن الصعود لأولمبياد طوكيو 2020.

وقاد ناصر منسي نجم المنتخب الأولمبى فريقه طلائع الجيش للفوز على إيروسبورت وديا أمس الاحد، برباعية دون رد، سجل اللاعب ثلاثة أهداف هاتريك فيما سجل احمد كابوريا الهدف الرابع من ركلة جزاء

ويستعد الطلائع لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الخميس المقبل فى تمام الخامسة عصراً على استاد جهاز الرياضة العسكرى والمؤجلة من الأسبوع السادس للدورى

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وتقاسم فريقا طنطا وطلائع الجيش نقاط مباراتهما بالدورى والمؤجلة من الأسبوع الرابع للمسابقة بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين أمس السبت ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر فى سلم ترتيب الدورى برصيد ثلاث نقاط.

وتوقفت مسابقة الدوري 31 يوماً بسبب انشغال المنتخب الأولمبى فى المشاركة بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والتى أقيمت بمصر وتوج الفراعنة الصغار أبطالا لها، فضلا عن أداء المنتخب الأول لمباراتى كينيا وجزر القمر اللتين انتهت بالتعادل فى التصفيات الأفريقية .