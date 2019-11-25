شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يقرر الاحتفال بإنجاز ناصر منسى مع المنتخب الأولمبي اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد الطلائع لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الخميس المقبل فى تمام الخامسة عصراً على استاد جهاز الرياضة العسكرى والمؤجلة من الأسبوع السادس للدورى
وتقاسم فريقا طنطا وطلائع الجيش نقاط مباراتهما بالدورى والمؤجلة من الأسبوع الرابع للمسابقة بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين أمس السبت ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر فى سلم ترتيب الدورى برصيد ثلاث نقاط.
وتوقفت مسابقة الدوري 31 يوماً بسبب انشغال المنتخب الأولمبى فى المشاركة بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والتى أقيمت بمصر وتوج الفراعنة الصغار أبطالا لها، فضلا عن أداء المنتخب الأول لمباراتى كينيا وجزر القمر اللتين انتهت بالتعادل فى التصفيات الأفريقية .
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