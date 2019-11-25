شكرا لقرائتكم فيفا يرفض مشاركة 20 ناديا فى دورى القسم الرابع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد الكرة، رفضا من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على مشاركة 20 ناديا فى دورى القسم الرابع لكرة القدم الذى لم يتحدد موعدا نهائيا لإنطلاقه حتى الأن.

كان اتحاد الكرة تلقى خطابات من 20 ناديا يطلبون الانضمام للجمعية العمومية للجبلاية ،وهى بروكسى ورك والأهرام وصفط اللبن ونيو جيزة وشباب ناهيا وبجاسوس بريم و مركز شباب الحوينة ، المعلمين و كفر البطيخ و مركز شباب السرو و مركز شباب المناصره و مركز شباب الحرمين و نادي دابود و شدوان و سينزو و ايري سبورت و ايرو سبورت و بتروسبورت و الشرق الأدني و الحسينينه.

وتسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية الأخيرة، فى عدم اعتماد هذه الأندية ضمن الجمعية العمومية للجبلاية، وهو ما جعل فيفا يرفض مشاركة هذه الأندية فى دورى القسم الرابع.