شكرا لقرائتكم الجونة ضد الاهلي .. التشكيل المتوقع لأبناء فايلر فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحتفظ فايلر برمضان صبحي على الدكة ليكون روقة رابحة يستخدمها فى حال الحاجة له حتي لا يتعرض للاجهاد بعد مشاركته فى جميع مباريات المنتخب الاوليمبي فى كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة التى توج بها الفراعنة على حساب كوت ديفوار
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