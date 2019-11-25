شكرا لقرائتكم الجونة ضد الاهلي .. التشكيل المتوقع لأبناء فايلر فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالأهلي على التشكيل الذى سيخوض به لقاء الجونة الخامسة من مساء اليوم فى اطار فعاليات الأسبوع الخامس من الدورى الممتاز بإستاد الجونة .

ويواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادي الجونة نظيره الأهلي ، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم الاثنين ، في استاد الجونة بالغردقة، ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري

ومن المتوقع أن يدفع فايلر تشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمي ، والرباعي على معلول ورامي ربيعه وأيمن اشرف وأحمد فتحى فى الدفاع ، وفى الوسط عمرو السولية وحسام عاشور ووليد سليمان و حسين الشحات ، وفى الهجوم جونيور اجايي ووليد ازارو .

ويحتفظ فايلر برمضان صبحي على الدكة ليكون روقة رابحة يستخدمها فى حال الحاجة له حتي لا يتعرض للاجهاد بعد مشاركته فى جميع مباريات المنتخب الاوليمبي فى كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة التى توج بها الفراعنة على حساب كوت ديفوار