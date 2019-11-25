شكرا لقرائتكم موعد مباراة إنبي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز 2019\2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادي إنبي نظيره الزمالك ، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم الاثنين ، في" إستاد السلام" بالقاهرة، ضمن إطار الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2020\2019.

موعد مباراة إنبي ضد الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز بث مباشر تنطلق مباراة إنبي ضد الزمالك في تمام الساعة الستاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة ، ويدخل الابيض المباراة في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بينما يحتل إنبي المركز السابع عشر و الاخير برصيد نقطة واحدة فقط . Advertisements

موعد مباراة إنبي ضد الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز بث مباشر أخر مباراة جمعت بين الفريقين نجح الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك في التغلب علي نظيره إنبي بنتيجة 2-1 لصالح الفارس الابيض، وافتتح التسجيل في المباراة " خالد بوطيب" بهدف في الدقيقة 21 لصالح الزمالك ، بينما احرز الهدف الثاني للابيض اللاعب "محمود عبد المنعم" ، الملقب بـ"كهربا" في الدقيقة 47 ، ثم احرز "محمد بسيوني " الهدف الاول لنادي إنبي في الدقيقة 56، في وذلك في يوم 17 من شهر فبراير في هذا العام الجاري ، ضمن أطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

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