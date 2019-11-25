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موعد مباراة الجونة والأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز 2019\2020...

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جدة - عمرو شويل يواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادي الجونة نظيره الأهلي ، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم الاثنين ، في" إستاد الجونة" بالغردقة، ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2020\2019.

 

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موعد مباراة الجونة ضد الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز بث مباشر 

تنطلق مباراة الجونة ضد الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة ، ويدخل المارد الاحمر  المباراة في المركز الرابع برصيد  9 نقاط، بينما يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.

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موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز بث مباشر 

 أخر مباراة  جمعت بين  الفريقين نجح الفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي  في التغلب علي نظيره الجونة بنتيجة 2-1 لصالح المارد الاحمر ، وافتتح التسجيل في المباراة ناجي جدو بهدف في الدقيقة 53 لصالح الجونة، بينما احرز هدف التعادل للاحمر اللاعب كريم نيدفيد في الدقيقة 79، ثم احرز هدف الفوز للمارد اللاعب ناصر ماهر في الدقيقة 87،  وذلك في يوم 24 من شهر فبراير في هذا العام الجاري ، ضمن أطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

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