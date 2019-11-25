شكرا لقرائتكم موعد مباراة الجونة والأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز 2019\2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادي الجونة نظيره الأهلي ، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم الاثنين ، في" إستاد الجونة" بالغردقة، ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2020\2019.



موعد مباراة الجونة ضد الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز بث مباشر تنطلق مباراة الجونة ضد الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة ، ويدخل المارد الاحمر المباراة في المركز الرابع برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.