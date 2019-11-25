شكرا لقرائتكم البطل الأوليمبى علاء أبو القاسم يحتفل بعيد ميلاده الـ 29 اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يسعى أبو القاسم الى تحقيق ميدالية أولمبية فى طوكيو 2020 بعدما سيطرت حالة من الحزن على نجم السلاح بسبب عدم تحقيقه إنجاز فى اولمبياد ري ودى جانيرو 2016 الاخيرة التى أقيمت فى البرازيل بسبب الإصابة التى لحقت به قبل إنطلاق المنافسات ، إلا أنه لم يقف عند إنجاز 2012 و يسعى بكل قوة على رفع اسم مصر فى جميع المحافل الدولية التى يشارك فيها سواء العربية أو الأفريقية .
فهو بطل رياضى من أب مصرى وأم جزائرية ولديه شقيقتان، استطاع أن يحفر اسمه فى التاريخ كأول مصرى وعربى وأفريقى يحقق ميدالية أولمبية فى لعبة المبارزة.
ولد أبو القاسم يوم 25 نوفمبر 1990 فى مدينة سطيف فى الجزائر ثم انتقلت عائلته إلى الإسكندرية وهو فى سن الرابعة حيث تربى فى أجواء المدينة الساحلية حيث بدأ ممارسة اللعبة وهو فى عمر الـ8 سنوات.
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