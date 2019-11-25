البنا: الحكم بإمكانه إنجاح أي مباراة.. وأتمنى إدارة لقاء أهلي وزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال الحكم المصري محمود البنا إن إنجاح أي مباراة في أيد الحكم الذي يدير اللقاء، لافتًا إلى أنه يتمنى إدارة مباراة بين الأهلي والزمالك.

وكان البنا قد أدار مباراة الرجاء والوداد المغربي في إياب منافسات دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس لأبطال الأندية (البطولة العربية)، وأشاد الجميع بقيادته للقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 4-4.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو 9090 قال البنا: "حسيت ربنا بيعوضني بعد اسبتعادي من التواجد في كأس الأمم الأفريقية، الوطن العربي كله كان يتابع تلك المباراة".

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وأضاف: "قراري في احتساب ركلة الجزاء الأولى ساعدني ع استكمال المباراة بشكل جيد، عندما يشعر اللاعبون بتواجد العدالة من قبل حكم المباراة ينصاعون لقراراته".

وتابع: عشنا أجواء يتمناها أي حكمفي وجود الجمهور الذي ساعدنا على الظهور بأفضل صورة ممكنة".

وعن قدرة التحكيم المصري على إدارة مباريات الأهلي والزمالك المحلية قال: "الحكم بإمكانه إنجاح إدارة أي مباراة، لدينا حكام يجتهدون ويستطيعون إدارة مباريات الأهلي والزمالك، بالتأكيد أتمنى إداراتها يوما ما".

جدير بالذكر أن تعادل الرجاء منحه بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس، علما أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لمثله.