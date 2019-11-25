بالمواعيد والقنوات.. خريطة مباراتي الأهلي والجونة.. والزمالك وإنبي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تترقب جماهير الأهلي والزمالك مباراتي الفريقين أمام الجونة وإنبي في الدوري، بعد فترة توقف طويلة بسبب أمم أفريقيا تحت 23 عام، بجانب فترة التوقف الدولي.

ويلعب الأهلي خارج ملعبه أمام الجونة في مباراة الجولة الخامسة للمسابقة، بينما يستضيف إنبي نظيره الزمالك في مباراة الجولة السادسة.

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ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والجونة في الساعة الخامسة مساء اليوم الاثنين، في حين تقام مباراة الزمالك وإنبي في الساعة السابعة والنصف مساء.

- تايم سبورتس

يقود الإعلامي تامر صقر الاستوديو التحليلي، ويتواجد معه كلا من طه إسماعيل وسامي الشيشيني وضياء السيد للتحليل، ويعلق أيمن الكاشف على مباراة الأهلي والجونة، ومؤمن حسن على مباراة الزمالك وإنبي.

- أون سبورت

يقود الإعلامي سيف زاهر الاستوديو التحليلي، ويتواجد معه كلا من أيمن يونس ووليد صلاح الدين وحازم إمام للتحليل، ويعلق محمد الكواليني على مباراة الأهلي والجونة، وحاتم بطيشة على مباراة الزمالك وإنبي.