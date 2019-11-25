اليوم.. "بين الصدارة والإنتصار الأول".. الزمالك يستضيف إنبي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - أحمد شريف:

يستهدف نادي الزمالك الوصول إلى صدارة الدوري المصري الممتاز عندما يلتقي مع إنبي مساء اليوم، الإثنين، في إطار مباريات الجولة السادسة من المسابقة.

الزمالك يدخل المباراة متواجدًا في المركز الثاني بالدوري برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 11 نقطة من خمس مباريات.

أما إنبي فلم يحصد إلا نقطة واحدة فقط من تعادله في الجولة الثانية مع طلائع الجيش، مقابل تلقيه ثلاث هزائم، ليحتل المركز الأخير في المسابقة منفردًا.

ويرغب الزمالك الوصول إلى صدارة الدوري الممتاز ولو حتى يوم الأربعاء القادم عندما يخوض بيراميدز مواجهته المقبلة أمام أسوان.

أما إنبي فيريد الوصول إلى انتصاره الأول في البطولة المصرية خلال الموسم الجاري، بعد بداية تعد هي الأسوأ له منذ صعوده للدرجة الممتازة.

قائمة الزمالك خلال مواجهة اليوم تشهد غياب عدد من العناصر الأساسية، من بينهم طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم "أوباما" وعبد الله جمعة.

لكن القائمة نفسها تشهد تواجد مصطفى محمد العائد للفريق من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام متوجًا هدافًا لها، لكن مشاركته كأساسي قد تكون صعبة في ظل حالة الإرهاق بسبب توالي المباريات في الفترة الماضية.

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الزمالك يستهدف الابتعاد عن أي مفاجآت أمام إنبي الطامح لانتصاره الأول في البطولة، وهو ما يزيد المواجهة صعوبة أمام القلعة البيضاء.

وأسندت لجنة الحكام مباراة إنبي والزمالك للحكم محمد الصباحي، ويعاونه أحمد توفيق وهاني عبد الفتاح ومعهم عاطف حسين حكما رابعا.

بطاقة المباراة

الفريقين: إنبي والزمالك

المناسبة: الجولة 6 من الدوري المصري

التاريخ: 25 نوفمبر

الموعد 07:30م بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة: تايم سبورتس وأون سبورت